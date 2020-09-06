Başkan Erdoğan'dan "Böyle Daha Güzelsin" sergisi paylaşımı
Kaynak: Star
Başkan Erdoğan, bugün ziyaret ettiği 28 Şubat temalı 'Böyle Daha Güzelsin' sergisine ilişkin şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen sergiye ilişkin yaptığı paylaşımda, "28 Şubat'ta yaşanan mağduriyetlere ve kadınlarımızın hafızasında bıraktığı derin izlere sanatın güçlü diliyle dikkat çeken 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini torunum Mahinur ile birlikte ziyaret ettik. KADEM'e ve tüm eser sahiplerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.
Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.
28 Şubat’ta yaşanan mağduriyetlere ve kadınlarımızın hafızasında bıraktığı derin izlere sanatın güçlü diliyle dikkat çeken “Böyle Daha Güzelsin” sergisini torunum Emine Mahinur ile birlikte ziyaret ettik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 6, 2020
KADEM’e ve tüm eser sahiplerine şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/531bRgLsnw
- MSB: 1 askerimiz şehit oldu
- Başkan Erdoğan'dan "Böyle Daha Güzelsin" sergisi paylaşımı
- Başkan Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü
- İstanbul'daki trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı
- Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü
- Bakan Fahrettin Koca, 6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı