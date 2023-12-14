Başkan Erdoğan'dan Bitmez için başsağlığı telefonu
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2 gün önce bütçe görüşmelerinde kürsüde konuşmasını yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve ardından Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hasan Bitmez bugün hayatını kaybetti.
Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
- Hakeme saldırı iddianamesi hazırlandı
- Bakan Fidan: Gazze'de ateşkesle katliam arasında ABD duruyor
- Başkan Erdoğan'dan Bitmez için başsağlığı telefonu
- İskenderun'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor
- Balıkesir'de terör örgütü PKK üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi
- Kopuşların ardı arkası kesilmiyor... İYİ Parti'den giden gidene!