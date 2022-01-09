VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK tarafından sosyal medyada ölüm tehditleri alan Fransız piyanist hayatını kaybetti
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
"Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak"
Mısır ve ABD'den Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı
Başkan Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı
Vakalar 60 binin üzerinde: Artış merkezi İstanbul
"Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız"
Yemen ordusu Şebve'de Husilerin 'son kalesi' Ayn ilçesini de geri aldı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Şehit askerler son yolculuğuna uğurlandı
Sanayi ihracatında tarihi zirve
"Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor"
FETÖ'nün 'kravat kamerası'yla generalleri izlediği itirafı
Türkiye'den TL'ye talebi artıracak hamle!
Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları söndürüyor
Cehennem Kapısı kapatılıyor
ABD'den Yunanistan'ı çıldırtan hamle!
"Darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir"
İngiltere'den 3. doz aşı açıklaması: Yüzde 90 oranında koruyor
O bölgede 100'ün üzerinde sivili katlettiler!
Bilim Kurulu üyesi, Omicron'un kuluçka süresini açıkladı!
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı
09 Ocak 2022 Pazar 19:44:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 19:45:00

Başkan Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan birinci inönü zaferi paylaşım gazi mustafa kemal
Midemde yanık oluştu

Midemde yanık oluştu
O sözler Fahriye'ye mi?

O sözler Fahriye'ye mi?
Alayınız sahte

Alayınız sahte
‘Çok Geç Kaldın' artık

‘Çok Geç Kaldın' artık
Zengin çocuğu olmak çok zor

Zengin çocuğu olmak çok zor
Yeni yaşa anlamlı adım

Yeni yaşa anlamlı adım
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
Uzay ağlattı

Uzay ağlattı
HES kodu boynunda

HES kodu boynunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER