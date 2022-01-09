Başkan Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.
Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/EbZPsR4Q2c— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2022
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