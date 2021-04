Başkan Erdoğan: Hesabını çok ağır vereceksiniz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak ülkeye ve millete Meclis çatısı altında verdiğimiz hizmetleri yeni ekibimizle güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Meclis gündemi zaten yoğun. Pek çok yeni konu komisyonlar ve Genel Kurul'da bizleri bekliyor. Yeni anayasa sürecinde de ilerleyen dönemde Meclis ve grubumuza önemli görevler düşecektir. Bugün de Meclis'in ve ülkenin lokomotifi sizler olacaksınız. 2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini hem Meclis'te hem illerimizde sizlerle birlikte sağlayacağız. 19 yıldaki eserlerimizi ve hizmetlerimizi yeni dönemin başlangıcı olarak görüyoruz.

"EMEKLİ GENERALLERİN MERKEZİNDE CHP VAR"

Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptırmaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Şu ifadeye bak, darbecinin emeklisi/muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi, orasının takdirini milletime bırakıyorum. Bizi herkesi terörist, darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Ekonomi üzerinde milletimizin, gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır.

Bundan sonra bu işin hesabını vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Oturduğu koltuğa mide bulandırıcı bir kaset kumpası ile getirilen bu zata, darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Bu habis zihniyeti en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

"HIZINI ALAMAYARAK BİLİM KURULU'NA BİLE SALDIRDI"

Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden olan Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu üyelerimize kadar, bugüne kadarki hizmetleri içinde ben şahsım, ailem, grubum ve milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun 1 dakikalık şov uğruna bunca emeğin silinip atmasının takdirini ben sağlık çalışanlarımıza ve milletimize bırakıyorum. Rabbim ülkemizi bu zihniyetin yol açacağı tahribattan muhafaza eylesin diyorum. Sizin örnek gösterecek bir eseriniz, dikili bir ağacınız dahi yok. İstanbul'da ne yapmışsak onları sahiplenmeye çalışıyorlar. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın bu olup bitenleri ibretle takip ettiğine, hak ettikleri cevabı vereceklerine yürekten inanıyorum.

"ÜLKE İŞGAL EDİLSE BUNLAR KEYİFLE KADEH KALDIRACAK KADAR ÜLKESİNDEN NEFRET EDER HALE GELMİŞTİR"

En tehlikeli yalan, içine doğruların karıştırıldığı yalandır. CHP Genel Başkanı da doğruluğunu yanlışlığını bilmediğimiz küçük ve istisnai örnekler üzerinden yanlış, yıkılmış bir Türkiye fotoğrafı çizmeye çalışıyor. Koronavirüs salgınının hizmet sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini gayet iyi biliyoruz. Terör örgütleri ile geniş cephede mücadele verirken ülkemizi kalkındırma mücadelemizi sürdürüyoruz.

Türkiye'nin dizlerinin üstüne çökmüş bir ülke haline gelmesini sabırsızlıkla bekleyenler olduğunu zaten görüyoruz. Bunlar Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Umdukları görüntüler ortaya çıkmayınca kendi kendilerini gaza getirerek, çarpıtmalarla kurulu Türkiye fotoğrafı çizmek için yırtınıyorlar. Türkiye böyle bir muhalefet tarzını hak etmiyor. Bu ülkede, tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da yine biz derman olacağız. İş bulmakta zorluk çektiği için geleceğine tereddütle bakan her gencimize biz çözüm bulacağız. Ekmek teknesini çevirmekte zorlanan her esnafımızın, sanatkarımızın önünü bugün de yarın da biz açacağız. Tarihimizin en kapsamlı sosyal destek mekanizmalarını bugün de yarın da biz işleteceğiz.