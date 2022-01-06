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06 Ocak 2022 Perşembe 00:36:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 00:37:00

Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Kaynak: DHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyah beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.

Etiketler : başkan erdoğan süper kupa beşiktaş
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