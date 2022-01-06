Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Kaynak: DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyah beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.
TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan @Besiktas'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. pic.twitter.com/jHU9AkGycN— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022
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