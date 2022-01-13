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13 Ocak 2022 Perşembe 19:54:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 19:55:00

Başkan Erdoğan'dan Bensiyon Pinto için taziye telefonu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunlara yer verdi:

"Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Etiketler : başkan erdoğan iletişim başkanlığı pinto
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