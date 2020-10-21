  • BIST
    1210.41
  • Dolar
    7,8670
  • Euro
    9,3028
  • Altın
    482,0590
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan, BBP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Destici'ye tebrik mesajı
Aselsan Silah Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 17 Aralık'ta açılıyor
Emine Erdoğan'dan Cenk Küpeli ve Demet Şener çiftine çocuk tavsiyesi
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Bakan Selçuk'tan flaş paylaşım: 2 Kasım'da bekliyoruz
Heyecanlandıran keşif! Bilim insanları kafatasının içerisinde yeni bir organ buldu
Yemen'de Kızılay'a alçak saldırı
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica siyaseti bıraktı
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
3 il için Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Eninde sonunda Karabağ özgürleşecektir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Can Azerbaycan, haydut Ermenistan'ın bir İHA'sını daha düşürdü
Türkiye ziyareti sonrası Zelenskiy'den flaş açıklama: Türkiye ile üreteceğiz
ABD'nin koronavirüsle başı dertte! Hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bini aştı
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevleri açıklaması: Meclis, açık cezaevindekilere izin uz...
Hollanda, 17 yaşını dolduran kadınları askere alacak
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev: Ermenistan savaş suçu işliyor
Düğün konvoyu süsüyle mülteci kaçakçılığı polise takıldı
Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! FETÖ'nün alçak girişimindeki gece uçağı o rotayı çizmişti
Domuz yerine arkadaşını vuran muhtar gözaltına alındı
43 ilin girişinde otobüsler tek tek durduruldu, koronavirüs denetimi yapıldı
İmzalar atıldı! BAE'nin petrolünü Avrupa'ya taşıyacaklar
AB harekete geçti: Rum yönetimi ve Malta için ihlal süreci başlatıldı
21 Ekim 2020 Çarşamba 00:07:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 00:07:00

Başkan Erdoğan'dan, BBP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Destici'ye tebrik mesajı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Yeniden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici için tebrik mesajı mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Büyük Birlik Partisi'nin, Türkiye'nin beka mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, kaleme aldığı tebrik mesajında, "Sayın Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, BBP 11'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan olarak seçilmenizden ötürü sizleri gönülden tebrik ediyorum. Demokrasi şöleni içinde gerçekleştirilen kongrenizin, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyük Birlik Partisi'nin, Türkiye'nin beka mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğine inanıyorum" diyen Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Bu vesileyle ülkemizin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden olan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum.

Sizlerin şahsında Büyük Birlik Partili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyor, görevinizde başarılar diliyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER