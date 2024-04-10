Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İki lider, görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler.

REİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Kazakistan'da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

TİNUBU İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayi alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti."