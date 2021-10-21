Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim'de hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Esenyurt ilçesinde bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
TRT Haber'de yer verilen habere göre, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, 18 Ekim'de hayatını kaybetmiş, son yolculuğuna Fatih Camii'nde uğurlanmıştı.
Afrika ziyaretinden dolayı cenaze törenine katılamayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, taziye ziyareti için bugün Esenyurt'ta bulunan Baykar tesislerine geldi.