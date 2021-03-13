Başkan Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek
Servet Soylu'nun cenazesi, 14 Mart Pazar günü İstanbul'da Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.
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