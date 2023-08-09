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09 Ağustos 2023 Çarşamba 18:10:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 18:10:00

Başkan Erdoğan'dan Bakan Fidan'a 'üstün hizmet' madalyası

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" verdi. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Başkan Erdoğan, toplantı öncesi, MİT'te 13 yıllık boyunca müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı" verdi.

Beratı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan da "Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Devlet üstün hizmet madalyası Recep Tayyip Erdoğan Hakan Fidan
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