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18 Mart 2021 Perşembe 18:05:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 18:05:00

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Oktay'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Bahçeli'ye tebrikte bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi ve yönetimini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan mhp devlet bahçeli tebrik
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