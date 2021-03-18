Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti.



Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın @dbdevletbahceli'yi ve yönetimini tebrik ediyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 18, 2021

Oktay'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Bahçeli'ye tebrikte bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi ve yönetimini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.