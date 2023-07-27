Başkan Erdoğan'dan BAE lideri Al Nahyan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek, bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.