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27 Temmuz 2023 Perşembe 22:16:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 22:16:00

Başkan Erdoğan'dan BAE lideri Al Nahyan'a taziye mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek, bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Etiketler : Başkan Erdoğan bae türkiye-bae
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