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09 Kasım 2020 Pazartesi 22:37:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 22:37:00

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Bayrak Günü mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Türkiye, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini" bildirdi.

Erdoğan yayımladığı mesajında, uluslararası alanda "iki devlet tek millet" olarak hareket ettikleri Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

Azerbaycanlı merhum şair Bahtiyar Vahapzade'nin, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliği "aynı ananın iki oğlu" olarak tanımladığını belirten Erdoğan, iki kardeş ülke olarak atılan adımlarla sadece sözde değil, siyasetten diplomasiye, enerjiden savunmaya kadar her alanda özde kardeş olunduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'ın, Birlemiş Milletler ve AGİT kararlarına rağmen yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki topraklarını özgürleştirme mücadelesini tüm kalbimiz ve imkanlarımızla destekliyoruz. Dün, kadim Türk şehri Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla mutlak zafere olan inancımız ve umudumuz daha da artmıştır. Arzumuz ve temennimiz, kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan’ın daha fazla kan dökülmeden, işgal ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim etmesidir.

Türkiye, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında Azerbaycan Türklerinin Bayrak Günü'nü kutluyor; vatan, bayrak, ezan ve istiklal uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Etiketler : türkiye azerbaycan başkan erdoğan
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