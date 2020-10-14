Başkan Erdoğan'dan AYM açıklaması: Ona düşmezdi

Başkan Erdoğan'dan AYM açıklaması: Ona düşmezdi

Salondan ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına ilişkin yaptığı konuşmada 'Talihsiz bir paylaşımdı. Keşke yapmasaydı. Ona düşmezdi' ifadelerini kullandı.