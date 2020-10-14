Başkan Erdoğan'dan AYM açıklaması: Ona düşmezdi
Partisinin haftalık olağan Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Salondan ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına ilişkin yaptığı konuşmada 'Talihsiz bir paylaşımdı. Keşke yapmasaydı. Ona düşmezdi' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada "Talihsiz bir paylaşımdı. Keşke yapmasaydı. Ona düşmezdi" dedi https://t.co/WaLPHsZVnX pic.twitter.com/NEsJnPr4IF— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) October 14, 2020
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