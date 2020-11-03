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03 Kasım 2020 Salı 12:26:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 12:29:00

Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...

Etiketler : ERDOĞAN AYDA İZMİR DEPREM
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