03 Kasım 2020 Salı 12:26:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 12:29:00
Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...