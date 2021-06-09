Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.



Başkan Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.