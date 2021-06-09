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09 Haziran 2021 Çarşamba 17:10:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 17:10:00

Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

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Başkan Erdoğan, 4 yıl önce teröre kurban verilen Aybüke öğretmeni andı. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek." ifadelerini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Başkan Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan aybüke öğretmen pkk terör örgütü şehit
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