Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı:Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı:Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu

Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." dedi.