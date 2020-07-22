Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı:Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da cuma namazı kılınacak olan Ayasofya Camii ile ilgili sosyal medya hesabın'dan son dakika açıklaması yaptı.
Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu
Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." dedi.
Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020
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