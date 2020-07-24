24 Temmuz 2020 Cuma 12:24:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 12:24:00
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii fotoğraflı cuma mesajı paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.
Hayırlı Cumalar #AyasofyaCamii pic.twitter.com/nIgOCoAA0E— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) July 24, 2020
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