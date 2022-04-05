Başkan Erdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 5 Nisan Avukatlar Günü paylaşımında bulundu.
Başkan Erdoğan mesajında "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/YfQm5Pay48
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 5, 2022
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