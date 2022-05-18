Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.
Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım... pic.twitter.com/TjR6JPZNQD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2022
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