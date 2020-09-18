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18 Eylül 2020 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 14:07:00

Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması: Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Devam eden aşı çalışmaları hakkında konuşan Başkan Erdoğan 'Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımıza görüyoruz' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Oruç Reis'in bakım için çekilmesi bizim sismik araştırmalarımıza ara vereceğimiz anlamına gelmez. Bakımdan sonra Oruç Reis görevine geri dönecektir." dedi. Miçatokis'i de uyaran Başkan Erdoğan, "Eğer olumlu bir tavır varsa görüşmekten çekinmeyiz. Ama Miçotakis adalarda gövde gösterisi yaparsa biz daha büyüğünü yaparız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakımdan sonra Oruç Reis'in görevine geri döneceğini belirten Erdoğan, Yunanistan'la ilgili ise, "Eğer olumlu bir tavır varsa görüşmekten çekinmeyiz. Ama Miçotakis adalarda gövde gösterisi yaparsa biz daha büyüğünü yaparız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi.

Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük.

Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda.

Gerek toplu taşım gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik.

Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır.

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