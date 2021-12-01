VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yozgat'ta kan donduran vahşet! 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü
Erzurum beyaza büründü
Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Rusya'dan Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine yeşil ışık
Asgari ücrette önemli gelişme! İlk rakamlar belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde Majid Majidi Rüzgarı esecek
Türk müziği eğitimini, geleceğe taşıyacak bir iş birliği protokolü imzalandı
Yunanistan hamile kadını dövüp ölüme terk etti: Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması
MİT'ten operasyon: Çukur eylemlerinin planlayıcıları etkisiz hale getirildi
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Tel Aviv şaşırttı
Ermenistan'dan Rusya'ya sitem: Bize sahip çıkmıyor
Türkiye'den Mısır'a flaş Doğu Akdeniz teklifi!
Aşının Omicron'a karşı etkisi ne?
Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
NASA uzay yürüyüşünü erteledi
Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı
İETT otobüsü cayır cayır yandı
Rus ve Belarus savaş jetleri havalandı!
Otoparkta sarı zarf!
01 Aralık 2021 Çarşamba 14:47:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 15:17:00

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Büyük artış geliyor...

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücrete ilişkin, "Çok büyük bir artış olacak. Halkımızı Ezdirmeyeceğiz, kısa sürede açıklayacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Uzman ve pratisyen hekimlere 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" ifadesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücrete ilişkin, "Halkımızı Ezdirmeyeceğiz, kısa sürede açıklayacağız." dedi

"MERKEZ MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYORSA YAPAR"

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilere Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 'FEVKİNDE' ARTIŞ MESAJI

Asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun fevkinde bir artış yapacağız" diye konuştu.

3600 ek göstergeye ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak " dedi.

"2 BİN 500 İLE 5 BİN LİRA ARASINDA ZAM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca Asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Türk doktorlar mucizeyi başardı

Türk doktorlar mucizeyi başardı
Vefat etti

Vefat etti
Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor

Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor
Çağla'dan anlamsız hareketler

Çağla'dan anlamsız hareketler
5 ayda 3. ayrılık

5 ayda 3. ayrılık
Eğlence severler toplandı

Eğlence severler toplandı
İhaneti affetti

İhaneti affetti
Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak
Yeniden Bir Aradalar

Yeniden Bir Aradalar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER