Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücrete ilişkin, "Halkımızı Ezdirmeyeceğiz, kısa sürede açıklayacağız." dedi

"MERKEZ MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYORSA YAPAR"

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilere Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 'FEVKİNDE' ARTIŞ MESAJI

Asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun fevkinde bir artış yapacağız" diye konuştu.

3600 ek göstergeye ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak " dedi.

"2 BİN 500 İLE 5 BİN LİRA ARASINDA ZAM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.