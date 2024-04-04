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04 Nisan 2024 Perşembe 14:52:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 14:52:00

Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan alparslan türkeş kabir ziyaret
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