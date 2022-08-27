Başkan Erdoğan'dan birlik ve beraberlik vurgusu... Kardeş ülkeye Laçın tebriği
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Güney Kafkasya'da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.
Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan'la bir ve beraber olduklarını vurguladı.
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