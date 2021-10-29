Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeniden açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili mesaj paylaştı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından AKM ile ilgili açıklama yaptı:
"Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun."
Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2021
Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden pic.twitter.com/NjiLEduB0O