Başkan Erdoğan'dan 'Akbelen' tepkisi: İstismar edenler kâbusla uyanmaya mahkumdur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde Akbelen üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan provokasyonlara tepki göstererek, "Buradan bir kez daha sesleniyorum; başaramadınız, başaramayacaksınız. İnsanlarımızın dertleri ve umutlarını istismar ederek hayallere dalanlar kâbusla uyanmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:
Kocaeli Derince Limanı mevkiinde, TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum
Biz çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz
Ana muhalefet partisinin başındakine sesleniyorum; Muğla Belediyesi sizin yönetiminizde. Acaba bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz, çıkın açıklayın
Buradan bir kez daha sesleniyorum; başaramadınız, başaramayacaksınız. İnsanlarımızın dertleri ve umutlarını istismar ederek hayallere dalanlar kâbusla uyanmaya mâhkumdur
Vergi uzmanı oldukları için, matematiği çok iyi bildikleri için 39 vekili o yavrucaklara veriyorlar, sonra da "eyvah, yalnız kaldık" diyorlar
Türkiye'nin en büyük talihsizliği maalesef, vizyonsuz, iş bilmez, ufuksuz ve basiret yoksunu bir muhalefet zihniyetine sahip olmasıdırEğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık. Terörden asayişe her alanda güvenliği tesis ettik
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- Başkan Erdoğan'dan 'Akbelen' tepkisi: İstismar edenler kâbusla uyanmaya mahkumdur
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