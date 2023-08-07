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Başkan Erdoğan'dan 'Akbelen' tepkisi: İstismar edenler kâbusla uyanmaya mahkumdur
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07 Ağustos 2023 Pazartesi 18:48:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 18:48:00

Başkan Erdoğan'dan 'Akbelen' tepkisi: İstismar edenler kâbusla uyanmaya mahkumdur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde Akbelen üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan provokasyonlara tepki göstererek, "Buradan bir kez daha sesleniyorum; başaramadınız, başaramayacaksınız. İnsanlarımızın dertleri ve umutlarını istismar ederek hayallere dalanlar kâbusla uyanmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Kocaeli Derince Limanı mevkiinde, TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum

Biz çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz

Ana muhalefet partisinin başındakine sesleniyorum; Muğla Belediyesi sizin yönetiminizde. Acaba bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz, çıkın açıklayın

Buradan bir kez daha sesleniyorum; başaramadınız, başaramayacaksınız. İnsanlarımızın dertleri ve umutlarını istismar ederek hayallere dalanlar kâbusla uyanmaya mâhkumdur

Vergi uzmanı oldukları için, matematiği çok iyi bildikleri için 39 vekili o yavrucaklara veriyorlar, sonra da "eyvah, yalnız kaldık" diyorlar

Türkiye'nin en büyük talihsizliği maalesef, vizyonsuz, iş bilmez, ufuksuz ve basiret yoksunu bir muhalefet zihniyetine sahip olmasıdır

Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık. Terörden asayişe her alanda güvenliği tesis ettik

Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6.5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz

Enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz

Deprem bölgesinin imarını yeniden hızlandıracak Yerinde Dönüşüm projemiz milletimiz tarafından memnuiyetle karşılanmıştır. Kısa sürede projemize yapılan başvuru 160 bini aşmıştır.

Ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize yapacak çok hizmetimiz var

Her bir vatandaşımıza, bugüne kadar kadar gösterdiği sabrı, vefası, fedakarlığı için şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum

Devletimiz 40 yıl boyunca kılcallarına kadar sızan FETÖ virüsünden temizlendikçe, vatandaşlarına karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getiriyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz

Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti

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Etiketler : başkan erdoğan recep tayyip erdoğan kabine toplantısı
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