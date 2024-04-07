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Başkan Erdoğan'dan AK Parti'ye yeni vizyon! Partililere tek tek anlattı
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07 Nisan 2024 Pazar 19:29:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 19:29:00

Başkan Erdoğan'dan AK Parti'ye yeni vizyon! Partililere tek tek anlattı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar vererek AK Parti'ye millet odaklı yeni vizyon çizdi. Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz." mesajı verdi. İşte haberin detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonuçları sonrası AK Parti'ye millet odaklı yeni vizyon çizdi. Önümüzdeki yerel seçimler için şimdiden çalışmaların yapılması için talimat veren Erdoğan, millet odaklı bir hazırlık yapacaklarının mesajını vererek, "Ekonomiye odaklanacağız. Mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak" vurgusu yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte yeni dönemin de köşe taşları döşenmeye başladı.

Zaman kaybetmeden AK Parti'nin yetkili kurumları ve kurmaylarıyla görüşen Başkan Erdoğan, seçime ilişkin önemli tespitlerde bulundu, AK Parti ve hükümetin yeni dönemde atacağı adımları belirledi.

EKONOMİ BAZLI YENİ YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Bir kez daha millet odaklı yapılan çalışmada, ekonomi bazlı yeni yol haritası çizildi.

Önümüzdeki yerel seçimlere kadar 4 yıllık bir süreç olduğu hatırlatan Erdoğan, "Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız." diyerek net bir mesaj verdi.

"KENDİMİZİ HESABA ÇEKECEĞİZ"

Böylelikle önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiğini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

SEÇİME KATILIMIN DÜŞÜK OLMASININ NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Sabah'ın haberine göre; Erdoğan, bu yerel seçimlerde katılımın az olmasına da dikkat çekerek talimat verdi. Böylelikle ekipler, analizler yaparak direkt vatandaşın görüşünü ortaya koyacak.

KÜSKÜN SEÇMEN DİNLENECEK

Başkan Erdoğan konuya ilişkin talimatında, "Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz. Neden böyle bir tavır sergilendiğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız." vurgusu yaptı.

EMEKLİLER İÇİN AYRI BİR ÇALIŞMA

Emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için de ayrı bir çalışma yürütüleceğini belirten Erdoğan, "Mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gerekli adımlar zaman içinde atılacak." İfadeleriyle yeni döneme emin adımlarla hazırlanacaklarının mesajını verdi.

Etiketler : Başkan Erdoğan AK Parti seçim
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