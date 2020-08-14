Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. yılına özel paylaşım: Hepimizden önce milletin partisidir
AK Parti'nin kuruluşunun 19. yılına ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, hazırlanan özel videoya ek olarak 'AK Parti'nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir' notunu düştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında ""AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan videoda ise Başkan Erdoğan'ın eski görüntüleri de yer alırken, Erdoğan videoda şunları kaydetti:
"26 Mart 1999 tarihinde Üsküdar'daki evimizden Pınarhisar Cezaevine doğru yola çıkarken bizi bağrına basan milletimizle birlikte o gün bir şey söyledik. Bu şarkı burada bitmez demiştik. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Biz bu partiyi milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik. Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik. AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm binalarda, tüm sokaklarda, tüm mahallelerde, tüm ilçelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan, eseri olan bir partidir. AK Partinin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir."
AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikâyesi, bir milletin aşk hikâyesidir. pic.twitter.com/RtCr3aRiIF— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 14, 2020
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