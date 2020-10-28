  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,2779
  • Euro
    9,7033
  • Altın
    500,0120
İstanbul
15 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Partili Markar Esayan unutulmadı: Sırasına fotoğrafı konuldu
13 köy daha işgalden kurtarıldı!
Seyahat uyarısı varsa biz de adım atarız!
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Yarın Başlıyor
Başkan Erdoğan'dan karikatür tepkisi: Namussuzlar
Ahlaksız karikatür sonrası Charlie Hebdo'ya soruşturma
2 milyar ciroya ulaşan 43 yıllık serüven
Bosphorus Film Lab etkinlikleri endüstrinin farklı alanlarından profesyonelleri bir araya getirmeye ...
İzmir Doğal Gaz'dan 160 bin haneye çevre dostu doğal gaz
Başkan Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bakan Akar 29 Ekim mesajı yayımladı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesaj
ANKA gösterecek, ATAK vuracak!
Hezimetin faturası ağır oldu! İşgalci Ermeni ordusu dağılıyor!
Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi
Trump'tan Ermenistan'a sert mesaj: Hayal kırıklığı!
Burs ve kredi başvuruları başladı
Manisa'da Türk bayrağına büyük saygısızlık! Soruşturma başlatıldı
Ahlaksız Charlie Hebdo! Tepki yağıyor!
Virüse dikkat! İşi olmayan evden çıkmasın
Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor
28 Ekim 2020 Çarşamba 13:42:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 13:42:00

Başkan Erdoğan'dan ahlaksız karikatüre çok sert tepki: Bu namussuzlarla ilgili herhangi bir şey söylemeye gerek yok

ABONE OL

Fransız Charlie Hebdo'nun ahlaksız kapağıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Bu ahlaksız yayınlara itibar etmemek için karikatüre bakmadım. Şimdi de şahsımı hedef alıyorlar. Bu namussuzlarla ilgili herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Hedef savunduğumuz değerler.' diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın sözleri grupta bulunan vekillerce dakikalar boyunca ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir." dedi.

Fransız Charlie Hebdo'nun ahlaksız kapağıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Fransa'da Peygamber Efendimiz ile çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayımladığı karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Benim Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.

Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır. Hedefin şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu biliyor ve görüyoruz. Hatta bu parlemento altında olanlar olduğunu da biliyoruz.

Aile mefumunu bir kenara koymak suretiyle bu tür saldırının içinde olanları da biliyoruz. Böyle zamanlarda yekvücut olmak gerekirken hâlâ bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yem yok.

Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işareti.

Fransa ve genel olarak Avrupa, Macron ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların nefret tohumları saçan politikalarını haketmiyor.

Biz son nefesimizi verdiğimiz gün değil, asıl bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız mukabelede bulunamadığımız gün öldük demektir.

Şimdi buradan ben Batı'ya sesleniyorum; yahu siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden? Milyonlarca Cezayirliyi katleden... Siz değil misiniz Afrika'nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren ve insanları katleden? Ya siz katilsiniz katil! 

Etiketler : Erdoğan ermenistan azerbaycan fransa macron Fransız Charlie Hebdo'
Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi

Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi
Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi
Aslı Enver'den flaş sosyal medya açıklaması: Çok acımasız

Aslı Enver'den flaş sosyal medya açıklaması: Çok acımasız
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor
Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek

Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek
Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER