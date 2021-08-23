Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTÜYORUZ"
Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.
"GEREKEN TÜM ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.
Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 23, 2021
Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/St93jivbgD