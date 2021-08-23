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23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:38:00

Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTÜYORUZ"

Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.

"GEREKEN TÜM ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan taliban afganistan
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