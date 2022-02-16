Başkan Erdoğan'dan Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'e teşekkür

Başkan Erdoğan, BAE ziyareti boyunca muhabbet ve yakınlık gördüklerini belirterek, "Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, ziyaretine ilişkin fotoğrafları da paylaştığı mesajında, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretimiz boyunca büyük bir muhabbet ve yakınlık gördük. Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ziyareti değerlendiren Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk" dedi.

13 ANLAŞMAYA İMZA ATTILDI

Toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmaların ahdi zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz" sözlerini kullandı.

"BAE'NİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA DESTEK VERİYORUZ"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.