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16 Aralık 2020 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 15:24:00

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Bu nasıl ittifak?

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına tepki göstererek, "Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı Başkan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Bu nasıl ittifak?" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir." dedi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.

Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz."

"BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNİ HÜSRANA UĞRATACAĞIZ"

Erdoğan, "Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz." dedi.

Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararları hakkında, "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin yaptırım kararı hakkında şunları kaydetti:

"Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır"

"Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir." ifadelerini kullanan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararı hakkında, "Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır." dedi.

"DEMİR'E VE EKİBİNE DAHA ÇOK SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız." şeklinde konuşan Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."

Erdoğan, "Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız." dedi.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN İsmail Demir NATO CAATSA
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