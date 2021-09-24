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24 Eylül 2021 Cuma 14:13:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 14:13:00

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Farklı noktada olmamız gerekirdi

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Başkan Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik, 'İki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor' dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"İki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir"

Türkiye-ABD ilişkileri şu ana kadar beklentim ve sayın Biden ile olan görüşmelerde de istenilen neticede değil. şu an da aynı şeyi düşünüyorum. İki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir.

Ben ABD liderlerinin hiç biriyle böyle bir sorun yaşamadım. ABD terör örgütleriyle mücadelede terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadele etmesi gerekirken onlara yüklü miktarda silah araç gereç desteği veriyor. Bu yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları dünya kamuoyu ile paylaşmamız gereklidir.

"Sayın Putin'den beklentilerim farklı"

Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim malesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada dost ülkel olarak da sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi ABD, Suriye ile de pek iniltili değil. Burada şimdi kim var, İran, Rusya ve biz varız. Burada eğer orayı da barış havzası haline dönüştüreceksek aramızda görüşmemiz şart. Bunları görüşeceğiz.

Bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak.

Çok farklı yeni bazı tedbirler noktasında benim bilgi alanımdan öte bu Bilim Kurulu'nun ilgi alanı.

Etiketler : nato erdoğan cuma çıkışı
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