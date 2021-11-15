Başkan Erdoğan'dan ABD'ye S-400 tepkisi: Siz verdiniz de almadık mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu eleştirdi. Erdoğan, "Rusya'dan S-400 aldık. ABD, 'Bunu geri iade edin' dedi. Bizde 'Niye geri iade edelim, siz bize verdiniz de almadık mı?' dedik" açıklamasını yaptı.

Çanakkale Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli galasında gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD'YE S-400 TEPKİSİ

Biz Rusya'dan S-400 aldık. ABD bunu geri iade edin diyor. Kendilerine biz şunu söyledik, biz niye geri iade edelim? Siz, bize verdiniz de biz almadık mı? Hem vermeyeceksin... Biz de başımızın çaresine bakacağız. Ruslardan böyle bir teklif bize geldi, oradan aldık. Siz veriyor musunuz? Vermediler.

"F-35 MESELESİNDE YANLIŞ YAPILDI"

Biz, F-35'lerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F-35'ler bize verilmedi. Şimdi yeni yeni bazı teklifler geliyor, bakalım ne olacak, ne derece doğru, sağlıklı bilmiyoruz. Ama bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz