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10 Kasım 2020 Salı 18:41:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:51:00

Başkan Erdoğan'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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