10 Kasım 2020 Salı 18:41:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:51:00
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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