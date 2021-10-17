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17 Ekim 2021 Pazar 14:05:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 15:33:00

Başkan Erdoğan'dan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusuna yanıt

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusuna, "Arkadaşlar bu konu tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" şeklinde yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, Afrika trafiği öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusuna yanıt verdi.

Talebin Türkiye'den değil ABD'den geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Arkadaşlar bu konu tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" diye konuştu.

"FİLOMUZU GENİŞLETME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye'nin filosunu genişletme gayreti içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa bu adımları atalım dedik. Bugünün devamlılığı için de özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-16'ların modernizasyonundan tutun yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Bu F-35 programı kapsamında ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz."
Etiketler : Başkan Erdoğan afrika f-35
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