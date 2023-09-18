VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li İBB pes dedirtti! Arızaları gideremediler, duvar ördüler
Putin, Rus ekonomisindeki temel sorunlardan biri olarak enflasyona işaret etti
Bodrum'da yine isale hattı patladı... Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldı
Libya'nın doğusundaki hükümet selin en çok etkilediği Derne'de karantina uygulayacak
18 Eylül 2023 Pazartesi 16:10:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 16:10:00

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına bugün de devam edecek. Erdoğan, Amerikalı iş insanları ve düşünce kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek, diplomatik temaslarda da bulunacak.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi, yarın New York'ta başlayacak.

Genel Kurul'a hitap etmek üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti kapsamda, ABD'deki vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD'deki diplomasi trafiğini de sürdürüyor.

ABD'DEKİ İKİNCİ GÜNÜNDE YOĞUN TRAFİK SÜRÜYOR

Erdoğan, bugünkü programı kapsamında, saat 18.00'de New York'taki Türkevi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak.

Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni'ne iştirak edecek. Concordia Zirvesi'ne katılacak. Amerikalı iş insanlarını kabul ederek ikili görüşmeler yapacak.

Mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek olan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirecek.

Erdoğan, ayrıca bugünkü temasları kapsamında, New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de kabul edecek.

YARIN 13'ÜNCÜ KEZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

BM Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilk kez 2005'te "Başbakan" sıfatıyla hitap etmişti.

BM KÜRSÜSÜNDEN "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU

Erdoğan, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından katıldığı 2014 yılındaki 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle, BM'nin reform ihtiyacını net şekilde ortaya koydu.

Erdoğan, o konuşmasında şunları kaydetti:

"Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan, Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleri ile bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer 'hayır' derse hayır, 'evet' derse o zaman icraata geçilebiliyor. Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2 binden fazla masum insan katledilirken, Birleşmiş Milletler beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de 4 yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken, 9 milyona yakın insan yer değiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili çözümler sunamamıştır."

Etiketler : recep tayyip erdoğan new york bm genel kurulu
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX