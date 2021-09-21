Başkan Erdoğan'dan ABD'de peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu.

BM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı. BM Genel Sekreterliği, Erdoğan ve Guterres görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bildirildi.