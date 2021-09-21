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21 Eylül 2021 Salı 01:04:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 01:04:00

Başkan Erdoğan'dan ABD'de peş peşe kritik görüşmeler

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etmişti. Görüşme yeni açılan Türkevi binasında basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu.

BM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı. BM Genel Sekreterliği, Erdoğan ve Guterres görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bildirildi.

Etiketler : Başkan Erdoğan ABD Birleşmiş Milletler
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