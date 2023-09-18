Başkan Erdoğan'dan ABD'de enflasyon mesajı: 2024'e daha farklı bir şekilde gireceğiz

Başkan Erdoğan'dan ABD'de enflasyon mesajı: 2024'e daha farklı bir şekilde gireceğiz

13. CONCORDİA YILLIK ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan,

Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedefliyoruz. Tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli.

ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artırması bizim ciddi manada beklentimizdir.

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedefliyoruz. Tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli.

NATO'nun en eski ve en önemli üyelerinden biriyiz, görevlerimiz sürecek. Biz NATO'nun içinde aldığımız görevleri harfiyen yerine getiren bir ülkeyiz.

Mültecilere bakışımız çok farklı. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz.

Büyük bir hedefimiz var. Depremden etkilenen kentlerimizde 1-2 yıl içinde deprem konutlarımızı inşa edeceğiz.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi, yarın New York'ta başlayacak.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD'deki diplomasi trafiğini de sürdürüyor.

Genel Kurul'a hitap etmek üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti kapsamda, ABD'deki vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD'deki diplomasi trafiğini de sürdürüyor.

DÜŞÜNCE KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Erdoğan, bugünkü programı kapsamında, saat 18.00'de New York'taki Türkevi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan toplantıda, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırlandığına vurgu yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak; bölgesinde barış, istikrar ve refahın tesisi; uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti.

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye'nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin canlandırılması için açılan fırsat penceresine işaret etti ve bu konuda AB'nin tavrının belirleyici olacağını belirtti.

Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesinden duyulan memnuniyeti anlatan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la iki ülke arasındaki meselelerde zaman zaman baş gösteren tıkanıklıkların çoğunun açıldığını, temasların pozitif gündemle artırılması kararının alındığını açıkladı.

ULUSLARARASI SİSTEMİN KURALLARA DAYALI VE ADİL BİR BİÇİMDE REFORMA TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu geri dönüşleri gibi konularda uluslararası dayanışmanın artırılması gerekliliğini söyleyen Erdoğan, uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gereğinin altını özellikle çizdi.



Erdoğan, son zamanlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ismin bu anlayışı ortaya koyan söylemlerini hatırlattı ve bunun "Dünya Beşten Büyüktür" tespitinin teyidi anlamına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve kutsallara yönelik saldırıların arttığını da anlattı ve bunlara ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yumulmasının oluşturduğu büyük tehlikeyi de gözler önüne sererek, herkesi bu çirkin olaylara tepki göstermeye çağırdı.

Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni'ne iştirak edecek. Concordia Zirvesi'ne katılacak. Amerikalı iş insanlarını kabul ederek ikili görüşmeler yapacak.

Mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek olan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirecek.

Erdoğan, ayrıca bugünkü temasları kapsamında, New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de kabul edecek.

YARIN 13'ÜNCÜ KEZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK



BM Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilk kez 2005'te "Başbakan" sıfatıyla hitap etmişti.

BM KÜRSÜSÜNDEN "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU



Erdoğan, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından katıldığı 2014 yılındaki 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle, BM'nin reform ihtiyacını net şekilde ortaya koydu.

Erdoğan, o konuşmasında şunları kaydetti:

"Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan, Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleri ile bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer 'hayır' derse hayır, 'evet' derse o zaman icraata geçilebiliyor. Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2 binden fazla masum insan katledilirken, Birleşmiş Milletler beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de 4 yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken, 9 milyona yakın insan yer değiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili çözümler sunamamıştır."