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6'lı masaya tepki: Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar
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28 Ocak 2023 Cumartesi 15:28:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 15:28:00

Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masaya tepki göstererek "Altılı masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar." dedi. Başkan Erdoğan, ayrıca "Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Altılı masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar

(Altılı masa) Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi

Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır

(Altılı masa) Şimdiden seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor

Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını, meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz

Altılı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne terör örgütlerinin uzantılarını koyun. Bakalım milli iradenin gücü karşısında ne ifade edecek

Biz Türkiye'yi dört dolandık, onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler

(Altılı masa) Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın, zaman kaybediyorsunuz. Bırakın tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin

Biz 20 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Her şehrimiz gibi Denizli de bu hizmet siyasetinin en yakın şahididir

Honaz Tüneli'ni hizmete açıyoruz. Böylece günde 30 bin aracın geçtiği Denizli şehir içi trafiğine rahat bir nefes aldırıyoruz

Denizli'de 6 Millet Bahçesi projemizin 1'ini tamamladık. 3'ünün inşası sürüyor. 'si ile ilgili çalışmalara yakında başlıyoruz

Etiketler : recep tayyip erdoğan honaz tüneli denizli çevre yolu
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