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17 Kasım 2021 Çarşamba 14:26:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 14:41:00

Başkan Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan yüzde 50+1 tartışmasıyla ilgili, "Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "siyasette yüzde 50+1 tartışması"na yönelik "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur." dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiği açıklaması hatırlatılarak "İsmi ne olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak." diye konuştu.

"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.

"Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem.' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Anladığınıza göre..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : Başkan Erdoğan TBMM Grup Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50+1
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