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Başkan Erdoğan'dan "40 günde yapılan icraatlar" paylaşımı
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02 Mayıs 2023 Salı 00:01:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 00:01:00

Başkan Erdoğan'dan "40 günde yapılan icraatlar" paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 40 günde gerçekleştirilen icraatlara ilişkin video paylaştı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla birlikte, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü. Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda giydiği pilot kıyafetiyle yürüdüğü görüntü ile başlayan videoda, İnsansız Hava Aracı ANKA 3, Milli Muharip Uçağı KAAN ve ATAK 2 helikopterinin görüntüleri yer aldı.

Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü... Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim...

Restore edilen Seddülbahir Kalesi'ne yer verilen videoda, Gelibolu-Eceabat Yolu'nun, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Başakşehir-Kayaşehir ile AKM-Gar-Kızılay metro hatlarının, Bağcılar'da 97 proje ve hizmetin, Pendik'te 168 projenin, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nin, Kocaeli'de toplam 2,3 milyar liralık projelerin ve 1300 Yataklı Şehir Hastanesi'nin, Bandırma'da ilk bor karbür tesisinin, İstanbul Finans Merkezi'nin, Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Tesisi ile 99 projenin ve Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışının yapıldığı kaydedildi.

TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiğine, 3 yeni fırkateynin sac kesiminin yapıldığına, Altay Tankı'nın TSK'ya teslim edildiğine, ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatıldığına, yerli uçak HÜRJET'in ilk kez uçurulduğuna, Gökbey Helikopteri'nin yerli motor ile havalandığına dikkati çekilen videoda, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği, Karadeniz doğal gazının devreye alındığı, elektrikte yüzde 15 indirim yapıldığı, 24 bin 500 sağlık çalışanı alım müjdesinin duyurulduğu, engelli öğretmen atamalarının yapıldığı anlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 17 bin 802, Adıyaman'da 4 bin 431, Gaziantep'te 7 bin 87 konutun, Hatay'da ise 3 bin 122 konut ve 4 hastanenin temelinin atıldığı aktarılan videoda, Gaziantep'te köy evlerinin, Elazığ'da ise 1164 konutun daha hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Şanlıurfa'da 659 konut ve dükkanın yanı sıra Malatya'da 1600, Diyarbakır'da ise 1432 deprem konutunun teslim edildiği bildirilen videoda, Fikirtepe'de 1648, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Başakşehir'de toplam 2 bin 410 konutun hak sahiplerine verildiği anlatıldı.

Başkan Erdoğan'ın ilk Togg T10X'i teslim aldığı görüntülere yer verilen videoda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirildiği anımsatıldı.

Topkapı Sarayı'nın kimi birimleri ile Sultanahmet Camisi'nin restorasyonlarının tamamlandığı belirtilen videoda, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden Kampanyası"nın, Kırsal Dönüşüm Projesi ile 10 yeni müjdenin, ticari araçlara ÖTV muafiyetinin duyurulduğu, Akyazı Spor Kompleksi'nin açıldığı, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaatına başlandığı ve Togg kredi müjdesinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Tanıtım Programı TCG Anadolu Nükleer Güç
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