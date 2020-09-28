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28 Eylül 2020 Pazartesi 19:07:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 19:31:00

Başkan Erdoğan'dan 4 partiye teşekkür

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dört partiye Ermenistan'a karşı ortak bildiri yayınlamaları nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM’de grubu bulunan partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine yer verdi.

Başkan Erdoğan iletisinde "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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