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28 Şubat 2021 Pazar 13:21:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 13:21:00

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Darbe bir insanlık suçudur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım. O dönemde siyasi hayatım bitirilmek istendi" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. 28Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." açıklamasında bulundu.

Erdoğan Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle halkıma hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım. 28 Şubat'ın farkındayım."

Etiketler : başkan erdoğan 28 şubat darbe darbe girişimi
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