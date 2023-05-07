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07 Mayıs 2023 Pazar 09:44:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 09:44:00

Başkan Erdoğan'dan, 21 yıllık başarı paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren başarı zincirlerine yeni halkalar ekleyeceklerini, Türkiye Yüzyılı'nı yine milletle birlikte omuz omuza inşa edeceklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, ülkeyi yönetme görevini devraldıkları 2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Milletin sandıkta omuzlarına yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini verdiklerini bildiren Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor. Şayet bugün kişi başına milli gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkaran... Yıllık 36 milyar dolar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan... Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 407 milyar lirayı geçen... Merkez Bankası rezervi toplam 115 milyar dolara ulaşan... İstihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan... Tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan... Deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen... Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI MİLLETİMİZLE İNŞA EDECEĞİZ"

Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri olduğunu ifade eden Erdoğan, başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendikleri Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarının da katkısı olduğunu belirtti.

Erdoğan paylaşımında, "Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun 'önce ülkem' diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır. Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkye yüzyılı 14 mayıs
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