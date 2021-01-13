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13 Ocak 2021 Çarşamba 15:10:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 15:10:00

Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Kazanan biz olacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla dinleyicilere hitap etti. Erdoğan, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız" açıklamasında bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert yanıt veren Erdoğan, kendisiyle ilgili, "karikatür zat" ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. Erdoğan, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle ara verdiğimiz kongrelerimize yeniden başlıyoruz. İl kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz, İzmir, Ankara, İstanbul kongreleriyle bu süreci tamamlamaktır. Üye sayımızı sadece geçen yıl 1 milyon artırmış olmamız milletimizin partimize sahip çıktığının göstergesidir.

Kongelerimizde görev alan il yönetimlerden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır.

2023'TE CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANACAĞIZ

Kongelerimizde görev alan il yönetimlerden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecektir. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

"KARİKATÜR ZAT"

Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını büyütmüş bir partidir. CHP büyük zulümlerin partisidir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Zerre kadar onuru olsa kasetle geldiği koltuğu bırakır." dedi.

Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti il kongresi 2023 seçimleri
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