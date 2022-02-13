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13 Şubat 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 16:00:00

Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: 20 yılda yapılanları duymayanlara duyurun

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na telefon bağlantısı ile katıldı. Başkan Erdoğan, verdiği 2023 mesajında, "Bu ülkede yatırım yapılacaksa AK Parti yapar. "20 yıl içerisinde ülkemize değer kazandırdık, bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı. 2023 seçimlerine vurgu yapan Erdoğan, "Bu ülkede eğer bir hizmet yapılıyorsa bunu AK Parti yapar" açıklamasında bulundu.

Seslendiği teşkilat üyelerine siyasetin merkezinde olduklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, birilerinin söyledikleri her türlü ifadeye karşı teşkilatların çalışmalarına ve gayretlerine devam edeceği mesajını verdi.

Seçime kalan aylarda bu zamana kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin vatandaşlara anlatılması gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ÖNÜMÜZDEKİ 16 AYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

"İnanıyorum ki siyasetin merkezindesiniz, siyasette örneksiniz ve örnek olmaya da devam edeceksiniz. Birileri birçok şeyler söyleyebilir ama biz çalışmalarımıza ve gayretimize bakacağız.

Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Yapmamız gereken en önemli şey şu 20 yıl içerisinde ülkemize değer kazandırdık, bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır.

"VATANDAŞIMIZ, EMANETİ EHLİ OLAN AK PARTİ KADROLARINA TESLİM ETSİN"

Bizim fitneyle, dedikoduyla alakamız olmaması gerekir. Ben teşkilatıma bu noktada güveniyorum yeter ki dışımızkdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım.

Bu ülkede bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar. Bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu tüm vatandaşlarımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler.

Sizleri bu duygular içerisinde selamlıyorum. Onun için de hep bir ağızdan diyoruz ki; Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti SAMSUN
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