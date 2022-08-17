Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."
#17Ağustos1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2022
Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/Onfyrmo7xY
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