VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
Sağlık çalışanlarının güvenliği için yeni tedbir
İngiltere'de başbakanlık yarışı: İkinci turda da en çok oyu Sunak aldı
Antalya'da yol yapımında kontrolsüz patlama: 1 ölü, 1 yaralı
FETÖ'nün en büyük sığınağı: ABD
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz çağrısı: Yarın bu meydana davet ediyoruz
Rusya'dan kritik açıklama
Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Kulüp başkanı gözaltına alındı
Tatilden dönen İmamoğlu'ndan şaka gibi savunma!
Türkiye umut ışığı olacak
Datça'daki yangın kontrol altına alındı
6'lı masa adayını çıkarıyor mu?
'Böcek İHA'lar geliyor
Türk romanının zaman ustası Adalet Ağaoğlu vefatının 2. yılında anılıyor
İstanbulspor Süper Lig'e renk ve oyun zenginliği katmayı hedefliyor
Türk okçular bu yıl hedefleri 12'den vuruyor
Türkiye ve BAE heyetleri yatırım çalıştayında iş birliği imkanlarını ele aldı
Türk otomotiv sektörünün 6 aylık yan sanayi ihracatı 6,5 milyar dolara yaklaştı
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı
Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı
Ukrayna'da Rus saldırılarının yoğunlaştığı Slavyansk şehrinde sivil tahliyeler artıyor
Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri yine sonuçsuz kaldı
İstanbul Havalimanı yeniden dünyanın en iyileri arasında
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
14 Temmuz 2022 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 18:25:00

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Saraçhane Meydanı'nda olacağız

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek programa tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız" dedi.

Şanlı mücadelenin ve aziz şehitlerin yad edileceği buluşmaya tüm vatandaşları davet etti.

Etiketler : başkan erdoğan 15 temmuz milli birlik ve demokrasi günü saraçhane meydanı
Tatil artık emeklilikte

Tatil artık emeklilikte
Bodrum coşkusu

Bodrum coşkusu
Ekrana veda

Ekrana veda
Hayalleri gerçek oldu

Hayalleri gerçek oldu
ınstagram'da bayram mesaisi!

ınstagram'da bayram mesaisi!
Hayatımın en dürüst dönemi

Hayatımın en dürüst dönemi
İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet

İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet
Aşkını çoraba işletti

Aşkını çoraba işletti
Arda'nın yeni imajı

Arda'nın yeni imajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX