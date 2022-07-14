Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Saraçhane Meydanı'nda olacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek programa tüm vatandaşları davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız" dedi.
Şanlı mücadelenin ve aziz şehitlerin yad edileceği buluşmaya tüm vatandaşları davet etti.
Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2022
Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum. ���� pic.twitter.com/RaA5jgCqwA
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